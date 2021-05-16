Artvin'de ormanlık alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı
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Artvin'de ormanlık alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Artvin'de ormanlık alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolüstü köyü Küleşen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yöre sakinlerinin jandarmaya haber vermesi üzerine Ardanuç ve Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yöre halkının da destek verdiği ekipler, yangını 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Ardanuç İlçe Kaymakamı Ömer Özbay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerinin uzağında çıkması nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ifade etti.

Bölgede yürütülen çalışmalar sonrası yangının kontrol altına alındığını söyleyen Özbay, yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın yangından zarar gördüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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