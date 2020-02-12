Artvin'de okullara 2 gün kar tatili
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Artvin'de okullara 2 gün kar tatili

ARTVİN'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

12.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:06
Artvin'de okullara 2 gün kar tatili

'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. 

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi. Valilik ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde izinli sayılacağını açıkladı. 


Kaynak: DHA
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