Son dakika yapılan açıklamaya göre bazı illerimizde yarın okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Artvin'de okullar tatil mi? Yarın 21 Ocak Cuma Artvin'de okullar tatil mi ilan edildi? Yarın Artvin'de okul var mı? merak etti. Peki, Artvin'de 21 Ocak tatil mi olacak? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Bu kapsamda; Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Rize, Şırnak, Bingöl, Artvin ve Hakkari'de 21 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Peki, yarın Artvin'de okullar tatil mi? Yarın 21 Ocak Cuma Artvin'de okullar tatil mi ilan edildi? Yarın Artvin'de okul var mı?

YARIN ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? (21 OCAK CUMA 2022)

Artvin'de kar dolayısıyla eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.

Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? (21 OCAK CUMA 2022)

Ülkemizi hafta başından itibaren etkisi altına alan kar yağışı etkisini giderek artırırken illerden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu kapsamda; Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Rize, Şırnak, Bingöl, Artvin ve Hakkari'de 21 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

21 Ocak Cuma okulların tatil olduğu iller:

- Adıyaman

- Elazığ

- Kahramanmaraş

- Rize

- Şırnak

- Bingöl

- Artvin

- Hakkari

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