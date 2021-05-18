Artvin'de öğrencilerden "Gençlik Haftası" sergisi
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Artvin'de öğrencilerden "Gençlik Haftası" sergisi

Artvin'de öğrencilerden 'Gençlik Haftası' sergisi
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Artvin Gençlik Merkezi fuayene alanında gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı filografi, seramik, yağlı boya resim ve özel eğitim el sanatları çalışmalarından oluşan yaklaşık 100 eser yer aldı.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Sergi açılışına, Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadettin Dağ, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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