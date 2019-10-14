Artvin'de odun yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Camili kara yolunun 14. kilometresinde, Kenan Kamacı'nın kullandığı 08 AD 459 plakalı odun yüklü kamyon devrildi.
Kazada yaralanan Kamacı, Borçka Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kamyonun devrilmesiyle yola dökülen odunlar, vatandaşlarca yol kenarına taşındı. Kamyonun iş makinesiyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.