Artvin'de Nisan ayında kar yağdı Artvin'de Nisan ayında kar yağdı Nisan ayında Artvin'e kar sürprizi Nisan ayına girilmesine rağmen Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu.

Artvin'de Nisan ayında kar yağdı

Nisan ayında Artvin'e kar sürprizi

ARTVİN - Nisan ayına girilmesine rağmen Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu.

Yurdun birçok kesiminde bahar havası yaşanırken Artvin ve ilçelerinde yüksek kesimleri kar yağışı etkili oldu. Artvin'in Yusufeli ilçesi Mutlugün köyünün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: İHA