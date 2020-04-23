Artvin'de Nisan ayında kar yağdı
Artvin'de Nisan ayında kar yağdı Nisan ayında Artvin'e kar sürprizi Nisan ayına girilmesine rağmen Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu.
23.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:38
Artvin'de Nisan ayında kar yağdı
Nisan ayında Artvin'e kar sürprizi
ARTVİN - Nisan ayına girilmesine rağmen Artvin'in yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu.
Yurdun birçok kesiminde bahar havası yaşanırken Artvin ve ilçelerinde yüksek kesimleri kar yağışı etkili oldu. Artvin'in Yusufeli ilçesi Mutlugün köyünün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: İHA