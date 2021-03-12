Artvin'de narkotik polisleri, 'en iyi narkotik polisi: Anne' projesini din görevlilerine anlattı

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında din görevlilerini bilgilendirdi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ekipleri, Artvin İl Müftülüğünde görev yapan 132 personele projeyi anlattı.

Ekipler, eğitimlerde Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA)'yı nasıl kullanabileceklerini de anlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" : projesi ülke genelinde olduğu gibi Artvin'de de Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmişti. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı