Artvin'de Müdahale ve İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

BASIN DUYURUSU25. 07. 2021(Saat 12. 35 itibarıyla)21. 07. 2021 tarihinde akşam saatlerinden itibaren Artvin ili Arhavi ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

25. 07. 2021

(Saat 12. 35 itibarıyla)

21. 07. 2021 tarihinde akşam saatlerinden itibaren Artvin ili Arhavi ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Yağışlar neticesinde Arhavi deresi taşmış, ilçe merkezi ve köy yolları etkilenmiştir.

Sel nedeniyle 1 vatandaşımız yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Murgul ilçesinde kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları 48'i dalgıç olmak üzere, 137 arama kurtarma personeli ile devam etmektedir.

Bölgede AFAD, JAK, Polis, Jandarma, Kızılay ve STK ekiplerinden oluşan 1. 392 personel ve 440 araç görev yapmakta olup, 120 AFAD gönüllümüz de çalışmalara destek vermektedir. Ayrıca Kars, Ardahan, Gümüşhane, Sivas, Elazığ, Amasya ve Erzincan il özel idareleri ile Rize, Hemşin, İkizdere, Derepazarı, Pazar, Trabzon, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Van, Giresun, Samsun, Sivas, Kars belediyeleri ve DSİ tarafından bölgeye 438 personel ve 170 araç sevk edilmiştir.

AFAD tarafından bölgeye 5. 000. 000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Sağlık Çalışmaları 112 Sağlık ve UMKE kurtarma ekiplerinden 15 personel ve 5 araç aktif olarak katılmaktadır. Arhavi Devlet Hastanesine başvuran 5 hastadan 3 u¨ taburcu edilmiştir.

Tahliye Çalışmaları Yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle Artvin Arhavi'de 6, Murgul ilçesinde ise 9 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır. Arhavi ilçesinden yaklaşık 466 vatandaşımız tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir. Olası barınma ihtiyacı için Arhavi KYK Yurdu tedbir amaçlı hazırlanmıştır.

Rize Fındıklı İlçesinde 4 vatandaşımız tahliye edilerek güvenli bölgelere yönlendirilmiştir.

Barınma Çalışmaları 19 aileye barınma hizmeti verilmiş olup 1 aile halen öğrenci yurdunda kalmaktadır. İl dışından gelip çalışmalara katılan 933 personel devlet yurtlarında barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Beslenme Çalışmaları Selden yoğun olarak etkilenen bölgede 45. 926 adet ikram malzemesi, 163. 627 adet su ve 2. 500 kumanya dağıtımı yapılmıştır.

24 Temmuz tarihi itibarıyla 23. 170 kişilik sıcak öğle ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir.

Ana su deposuna 13 içme suyu tankeri ile su verilmiş olup, 2 tanker daha bölgeye sevk edilmiştir.

Haberleşme Çalışmaları Haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Çalışmaları Arhavi ilçe genelinde 80 trafonun arızalı olduğu ve 4. 289 aboneye enerji verilemediği tespit edilmiş olup, 10 ekip 30 personel ile çalışmalar devam etmektedir.

Arhavi Ortacalar yolunun 1 ve 5 km arasının trafiğe açılabilmesi amacıyla 14 iş makinası ve 24 personel ile çalışmalar devam etmektedir.

Güvenlik ve Trafik Çalışmaları Bölge genelindeki karayolları ve özel idare yol ağında trafik akışı Emniyet ve Jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Meteorolojiden alınan 22. 07. 2021 06: 00 verilerine göre; Hopa ilçesine 83 kg, Arhavi ilçesine 74 kg, Fındıklı ilçesine 79, 6 kg, Çamlıhemşin ilçesine 64, 9 kg ve Ardeşen Yeşiltepe'ye 64 kg yağış düşmüştür.

Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir.

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre