Artvin'de Meydana Gelen Yağışlar Hakkında
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Artvin'de Meydana Gelen Yağışlar Hakkında

Artvin'de Meydana Gelen Yağışlar Hakkında
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21. 07. 2021 tarihinde akşam saatlerinden itibaren Artvin ili Arhavi ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

21. 07. 2021 tarihinde akşam saatlerinden itibaren Artvin ili Arhavi ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Yağışlar neticesinde Arhavi deresi taşmış, ilçe merkezi ve köy yolları etkilenmiştir.

Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 vatandaşımız ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 vatandaşımız güvenli alanlara transfer edilmiştir. Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 450 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir.

Yağışlar nedeniyle Murgul ilçesinde kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. 1 vatandaşımız yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır.

AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve Jandarma Ekipleri olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir. Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır.

AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 5 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 8 araç ile 24 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir.

Türk Kızılay tarafından Arhavi İlçesi Boğaziçi Mahallesinde 3 ayrı noktada su ve içecek ikramı yapılmış, 7000 adet ikram malzemesi, 1500 kumanya, 12250 adet su dağıtılmış, 5000 kişilik akşam yemeği hazırlıkları başlatılmıştır.

Arhavi ilçe genelinde 80 trafonun arızalı olduğu ve 4. 289 aboneye enerji verilemediği tespit edilmiştir. 10 ekip 30 personel ile arızaların giderilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Arhavi Ortacalar yolunun 1 ve 5 km. 'leri arasında şu an itibarıyla trafiğe kapalı yolun açılması için 24 personel ve 14 adet iş makinası ile çalışmalar devam etmektedir.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye 22. 07. 2021 06: 00 verilerine göre; Hopa ilçesi 183, 1kg, Arhavi ilçesine 173, 3 kg, Murgul ilçesinde 116, 2 kg, Fındıklı ilçesinde 79, 6 kg, Çamlıhemşin ilçesinde 64, 9 kg, Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kg yağış düşmu¨ştu¨r.

Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir.

Kaynak: Habermetre

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