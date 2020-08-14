Artvin'de merdivenli Cuma hutbesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesi Ciritdüzü köyünde Cuma namazı açık alanda kılındı.
14.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:24
Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesi Ciritdüzü köyünde Cuma namazı açık alanda kılındı. İmam hutbe okumak için, katlanabilir merdivene çıkarak cemaate seslendi. O anlar cemaat tarafından fotoğraflandı. - ARTVİN
Kaynak: İHA
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