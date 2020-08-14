Artvin'de merdivenli Cuma hutbesi Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesi Ciritdüzü köyünde Cuma namazı açık alanda kılındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesi Ciritdüzü köyünde Cuma namazı açık alanda kılındı. İmam hutbe okumak için, katlanabilir merdivene çıkarak cemaate seslendi. O anlar cemaat tarafından fotoğraflandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA