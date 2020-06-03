Artvin'de maske takma zorunlu hale getirildi
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Artvin'de maske takma zorunlu hale getirildi

Artvin'de maske takma zorunlu hale getirildiARTVİN'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurumu ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda; ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.

03.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:13

Artvin'de maske takma zorunlu hale getirildi

ARTVİN'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurumu ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda; ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, iş yeri ve kapalı alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde çalışanların ve bu alanlarda bulunan müşteri/ vatandaşların zorunlu olarak maske kullanmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

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ARTVİN, (DHA)

Artvin'de maske takma zorunlu hale getirildi

Kaynak: DHA

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