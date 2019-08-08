Artvin'de Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı

08.08.2019 10:33

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Kurban Bayramı öncesi ve tatil süresince vatandaşların huzur ve güvenli bir şekilde karayolunda yolculuk yapmalarını sağlamak için Artvin Şavşat Karayolu Varyant mevkiinde trafik uygulaması yapıldı. Ekipler sürücüleri durdurularak trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirme yaptı.

"Yaşam İçin Kısa bir Mola" sloganıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında sürücü ve yolculara, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde telefonla uğraşmamaları, hız limitlerine riayet etmeleri ve uykusuz araç kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan video izletilen uygulamada araç içerisinde bulunan çocuklara, trafik kurallarına uyulmaması halinde sürücüleri uyarmaları için kırmızı düdük verildi.

Uygulamalara katılarak sürücüleri uyaran Artvin Valisi Yılmaz Doruk, trafik kazalarında ki ölümlerin en büyük nedeninin emniyet kemeri takılmaması olduğu ifade ederek, bu konuda duyarlı olunmasını ve kesinlikle emniyet kemeri takılması gerektiğini söyledi.

Sürücülerin hız limitlerine uymasının trafik güvenliği için çok elzem bir konu olduğunu kaydeden Doruk, trafik kazası nedenlerine bakıldığımda, alkollü araç kullanmak, hatalı sollama, yorgun ve uykusuz araç kullanmak ve yeterli sürücü deneyimine sahip olmama gibi etkenlerin başı çektiğini dile getirdi. Trafik uygulamasında, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güvende hazır bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İHA