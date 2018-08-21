Artvin'de Kurban Bayramı Kutlanıyor

Artvin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesince "Kent Bayramlaşması" adıyla Ata Park'ta tören düzenlendi.

Törende, Vali Ömer Doğanay ve protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından Vali Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, ile kurulan stantta vatandaşlara kavurma, pilav ve baklava ikram etti.

Doğanay, yaptığı konuşmada, kentte bayramın huzur içinde yaşandığını belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramların önemine işaret eden Doğanay, bu bayramın, milletin birliğine ve beraberliğine kasteden hain terör örgütlerine karşı birlik ve beraberliği en üst düzeye çıkarması adına daha da önem arz ettiğini vurguladı.

Protokol üyeleri etkinlik sonunda Çarşı Mahallesi Polis Karakolu, 25. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.