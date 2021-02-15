Artvin'de kumar oynayan 10 kişiye 48 bin 50 lira ceza
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Artvin'de kumar oynayan 10 kişiye 48 bin 50 lira ceza

15.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:40
Artvin'de kumar oynayan 10 kişiye 48 bin 50 lira ceza

Artvin'de bir evde kumar oynayan 10 kişiye toplam 48 bin 50 lira ceza verildi.

Artvin'de bir evde kumar oynayan 10 kişiye toplam 48 bin 50 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kumar oynandığı tespit edilen kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 10 kişinin kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği belirlendi.

Şahıslara, Kabahatler Kanunu uyarınca 13 bin 360 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten de 34 bin 690 lira olmak üzere toplam 48 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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