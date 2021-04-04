ARTVİN KÖYE İNEN DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde dağların zirvesinde yiyecek bulmakta zorlanınca Altıparmak köyüne inen koruma altındaki dağ keçileri, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde dağların zirvesinde yiyecek bulmakta zorlanınca Altıparmak köyüne inen koruma altındaki dağ keçileri, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulma sıkıntı nedeniyle Yusufeli ilçesi Altıparmak köyü Deftisa Mahallesi'ne kadar indi. Yöre halkı, boynuzları 1,5 metreyi bulan ve indikleri köyde yiyecek arayışına giren dağ keçilerinin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Boynuzlarını kullanıp, birbirleriyle kavga ettikleri görülen dağ keçileri, köydeki yiyecek arayışının ardından ormanlık alana girip gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı