Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
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Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor

17.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:58

Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor (2)ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 50'ye yakın eve sıçradı.

Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor (2)

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 50'ye yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Yangın, öğlen saatlerinde ilçenin Dereiçi köyünde ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bitişikteki evlere sıçradı. İhbarla köye belediye itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, 'Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şuana kadar 50'ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyorö dedi.

Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
Artvin'de köyde yangın; 50'ye yakın ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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