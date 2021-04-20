Artvin'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası uygulandı.

Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları denetimlerde, M.B'nin işlettiği kıraathane görünümlü bir kulübede oyun oynandığını tespit etti.

Kulübeye baskın düzenleyen polis, içerideki 9 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini belirledi.

Söz konusu şahıslara koronavirüs tedbirlerini ihlal nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu