Artvin'de koronayı yenen 82 yaşındaki hasta alkışlar ve Atabarı müziği eşliğinde taburcu edildi
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Devlet Hastanesi, Artvin

Artvin'de koronayı yenen 82 yaşındaki hasta alkışlar ve Atabarı müziği eşliğinde taburcu edildi

Artvin'de koronayı yenen 82 yaşındaki hasta alkışlar ve Atabarı müziği eşliğinde taburcu edildi Artvin Devlet Hastanesi'nde yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) tedavisi gören 82 yaşındaki yaşlı adam hastalığını yenmeyi başardı.

07.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:40
Artvin'de koronayı yenen 82 yaşındaki hasta alkışlar ve Atabarı müziği eşliğinde taburcu edildi

Artvin'de koronayı yenen 82 yaşındaki hasta alkışlar ve Atabarı müziği eşliğinde taburcu edildi

ARTVİN - Artvin Devlet Hastanesi'nde yeni tip Korona virüsü (Kovid-19) tedavisi gören 82 yaşındaki yaşlı adam hastalığını yenmeyi başardı.

Hastaneden taburcuları olan yaşlı şahıs sağlık çalışanlarının alkışları ve bölgeye özgü atabarı müziği eşliğinde taburcu edilerek uğurlandı.

İl pandemi hastanesi olarak kabul edilen Artvin Devlet Hastanesinde 26 Mart tarihinden itibaren yeni tip Korona virüsün (Kovid-19) tanısı ile tedavi gören 82 yaşındaki Y.K hastalığını yenmeyi başardı. Yaşlı adam hastane odasından sağlık çalışanlarının alkışları ve bölgeye özgü atabarı müziği aşliğinde taburcu edildi. Kovid-19'u yenmeyi başaran Y.K hastaneden ayrılırken kendisi ile ilgilenen ve fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Artvin'de koronayı yenen 82 yaşındaki hasta alkışlar ve Atabarı müziği eşliğinde taburcu edildi

Kaynak: İHA

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Artvin'de koronayı yenen 82 yaşındaki hasta alkışlar ve Atabarı müziği eşliğinde taburcu edildi
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