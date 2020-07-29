Artvin'de korona virüsle mücadelede başarının sırrı: Kurallara uymak
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Artvin'de korona virüsle mücadelede başarının sırrı: Kurallara uymak

Artvin'de korona virüsle mücadelede başarının sırrı: Kurallara uymak Yeni, tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede başarılı iller arasında gösterilen Artvin'de son günlerde en az vakanın görüldüğü ve entübe olan hastanın kalmadığı belirtildi.

Artvin'de korona virüsle mücadelede başarının sırrı: Kurallara uymak
29.07.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:59

Artvin'de korona virüsle mücadelede başarının sırrı: Kurallara uymak

ARTVİN - Yeni, tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede başarılı iller arasında gösterilen Artvin'de son günlerde en az vakanın görüldüğü ve entübe olan hastanın kalmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük Korona virüs vaka tablosunun açıklamasında son iki hafta içerisinde en az vakanın görüldüğü iller arasında Artvin yer alıyor.

Artvinliler bu başarıyı Korona virüs için alınan tedbirlere uyulmasına bağlıyor. Kentte sokakta maske takmak zorunlu değilken, çoğu insanı bu kurala uyduğu görülüyor. Düğünler açık alanda yapılırken, kurallara uygun bir şekilde gerçekleşiyor.

Vatandaş ve esnaf kuralları harfiyen uyguluyor

Kente Korona vakasının az görülmesinin nedenini vatandaşların kurallar uyması olduğunu ifade eden Artvinli vatandaşlardan Ergün Arı, "Bu Korona'yı insanların yenmesi gerekiyor. Maskemizle, sosyal mesafe ve temizlikle yenmemiz gerekiyor. Artvinli de bu bilince sahip. Sayı bu nedenle haftalardır azalıyor" dedi.

İl merkezinde 21 yıldır çaycılık yapan Kenan Balcı ise "İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Bizde esnaf olarak bize sunulan kurallara uygun bir şekilde işletmemizi açıyoruz. Dışarı pet bardakla çay veriyoruz, içeride sosyal mesafeye uyulacak şekilde müşteri alıyoruz" diye konuştu.

Berber işletmecisi Olgun Şahiner ise "İşletmemizde sürekli dezenfektan bulunduruyoruz. Maskemizi takıyoruz. İş yerimizi temiz tutuyoruz, sabah akşam temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rehavete kapılmayın"

İlde düzenlenen Pandemi Kurulu toplantısında konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise "Covid-19 ile mücadele kapsamında halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde çalışmalarını sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi tedbirlere herkesin riayet etmesi gerektiğinin altını çizen Doruk, kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde düğün ve cenaze gibi toplu alanlarda vatandaşların fazla kalmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Doruk, ülke genelinde olduğu gibi Artvin'de de korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelenin sürdüğünü, çeşitli tedbirler alındığını ve alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirtti.

Kaynak: İHA

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