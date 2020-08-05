Artvin'de korkutan yangın Artvin'de korkutan yangın Artvin'in Borçka ilçesi Muratlı Köyünde çıkan yangında, bir çifte ait ahşap ev kül oldu.

Artvin'de korkutan yangın

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesi Muratlı Köyünde çıkan yangında, bir çifte ait ahşap ev kül oldu. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Aşağı Muratlı Mahallesinde Recep ve Murta Aydın'a ait iki ailenin kaldığı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangını fark vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı.

Yanan evin ardından ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı. Ev sahiplerinden Racep Aydın," evimiz tarihi ev ve baba yadigarıydı. Üzüntümüz baba yadigarın olmasına ve hatıralarını kaybolmasına üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA