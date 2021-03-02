Artvin'de köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca telef oldu
02.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:03
Artvin'in Borçka ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca telef oldu.
Artvin'in Borçka ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca telef oldu.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Düzköy'de köpeklerin saldırısından yaralı kurtulan karaca kaçmaya çalışırken dereye düştü.
Olayı gören köylüler, kendi çabalarıyla karacayı dereden çıkartamayınca Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Ekipler bölgeye giderek soğuk suya rağmen dereye girip karacayı sudan çıkarttı.
Kalbi atmadığı tespit edilen karacaya olay yerinde bir süre kalp masajı yapılsa da kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur