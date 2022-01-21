Artvin'de "Kış Nefesi" Adlı Ekoturizm Tanıtım Etkinliği Yapıldı - Haberler
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Artvin'de "Kış Nefesi" Adlı Ekoturizm Tanıtım Etkinliği Yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Artvin'de "Kış Nefesi" adlı ekoturizm tanıtım etkinliği yapıldı Kış ayının gelmesiyle doğa severler ve foto tutkunları Artvin'e akın etti Kış ayının gelmesiyle doğa severler ve foto tutkunları Artvin'e akın etti.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de "Kış Nefesi" adlı ekoturizm tanıtım etkinliği yapıldı

Kış ayının gelmesiyle doğa severler ve foto tutkunları Artvin'e akın etti

ARTVİN - Kış ayının gelmesiyle doğa severler ve foto tutkunları Artvin'e akın etti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kış Nefesi Ekoturzim" ekinliğine sosyal medya fenomenleri ve Türkiye Fotoğrafçılar Dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Artvin Çoruh Ekoturizm güzergahı, Kafkasör Yaylası ve Hatila Vadisi Cam Terasında foto safari yaparak "Kış Nefesi Ekoturizm" tanıtım etkinliğine katılan dağa tutkunları fotoğraf ve video çekimi yaparak kentin turizme katkı sağladılar.

Orman Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, sosyal medya fenomenleri ve Türkiye Fotoğrafçılar Dernek Üyelerini katıldı. Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, ekoturizm güzergahından florasından, biyolojik çeşitlilik, ormanlık alan ve güzergah boyunca fotoğraflanacak olan bazı önemli noktalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra katılımcılar ekoturizm güzergahında yürüyüş yaparak fotoğraf ve video paylaşımında bulundular. Ardından Kafkasör yaylası ve Hatila vadisi cam terasa giderek, Artvin'de Kartpostallık kış görüntüleri yakaladılar.

Artvin'de Kış Nefesi Adlı Ekoturizm Tanıtım Etkinliği Yapıldı

Artvin'de Kış Nefesi Adlı Ekoturizm Tanıtım Etkinliği Yapıldı

Artvin'de Kış Nefesi Adlı Ekoturizm Tanıtım Etkinliği Yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Son Dakika Haberleri

Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye, Artvin, Medya, Güncel, Haber

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