Artvin'de kış lastiği denetimleri
Artvin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde araçlarda kış lastiği kullanımı konusunda denetim yapıldı.
Artvin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde araçlarda kış lastiği kullanımı konusunda denetim yapıldı.
Kentte, kara yolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla yapılan denetimde, ticari araçlar kontrol edildi.
Yaptıkları denetimlerde lastiklerin diş derinliğini ölçen ekipler, kış lastiği kullanmadıkları tespit edilenlere 625 lira para cezası verdi.