Artvin'de Kayın Mantarı Üretimi

Artvin Valisi Ömer Doğanay, kayın mantarı yetiştirilen serayı ziyaret etti.



Doğanay, beraberindeki İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur ile merkeze bağlı Fıstıklı köyünde kayın mantarı üretimi yapan Selim Erkal'ın serasını ziyaret etti.



Kayın mantarı yetiştiriciliği projesinin orman köylüsü için adeta altın niteliğinde gelir getirecek bir proje olduğunu vurgulayan Doğanay, "Köylülerimiz, az maliyetle önemli bir gelir elde edilebilirler." dedi.



Doğanay, üreticilere, mantarların pazarlanmasında kooperatif kurmalarını önererek, "Biz de pazarlamada yardımcı olacağız. Devlet olarak bu projeyi çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Bu proje ile köylümüzün yüzünü güldüreceğimize inancım tamdır." diye konuştu.



Erkal ise yaklaşık iki yıl önce kendi imkanlarıyla kurduğu 30 metrekarelik serada, 70 kütükte kayın mantarı ürettiğini söyledi.



Kütük başına yaklaşık 30 lira harcadığını belirten Erkal, "Kayın mantarı üretmek çok zor değil. Kütükleri haftada bir suluyoruz. 15 gün sonra bu kütüklerin her biri yaklaşık 4 kilo kadar mantar veriyor. Mantarlar büyüyerek yemeye hazır hale geldi. Her hasatta yaklaşık 40 kilo ürün alıyorum." ifadesini kullandı.



Erkal, kayın mantarına talebin fazla olduğunu vurgulayarak, bazen talepleri karşılayamadığını da sözlerine ekledi.