Artvin"de kaybolan zihinsel engelli bir kişi jandarma ekiplerince bulundu
06.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:12
Artvin"de kaybolan zihinsel engelli bir kişi jandarma ekiplerince bulundu.
Artvin"de kaybolan zihinsel engelli bir kişi jandarma ekiplerince bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Şavşat ilçesi Çoraklı Köyünde yaşayan zihinsel engelli N.A (30), gece eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.
Jandarma ekiplerince başlatılan arama sonucunda kaybolan N.A'yı evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Çoraklı Köyü Cimenegil Mahallesi'nin arazi kesiminde 02.30 sularında buldu.
Sağlık durumunun iyi olan N.A ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA