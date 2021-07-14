Artvin'de kartpostallık gök kuşağı manzarası
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Artvin'de kartpostallık gök kuşağı manzarası

Artvin'de kartpostallık gök kuşağı manzarası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan kartpostallık gök kuşağı manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan kartpostallık gök kuşağı manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyü Selant yaylasında sağanak yağmurun ardından oluşan gök kuşağı görüntüsü muhteşem manzara sundu. İki dağı birleştiren gök kuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Bölge halkından Durmuş Yazıcı, gök kuşağının eşsiz manzarasını kayıt altına aldı. Gök kuşağının renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüleri aratmadı.

(Emin Bülbül/İHA)

Artvin'de kartpostallık gök kuşağı manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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