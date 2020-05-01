Artvin'de karantinada olan vatandaşlara konser sürprizi
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Artvin'de karantinada olan vatandaşlara konser sürprizi

Artvin'de karantinada olan vatandaşlara konser sürprizi
01.05.2020 01:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:30

Artvin'de karantinada olan vatandaşlara konser sürprizi Makedonya'dan getirilerek Artvin Çoruh öğrenci yurdunda karantinada olan 270 kişiye konser sürprizi yapıldı.

Artvin'de karantinada olan vatandaşlara konser sürprizi

ARTVİN - Makedonya'dan getirilerek Artvin Çoruh öğrenci yurdunda karantinada olan 270 kişiye konser sürprizi yapıldı. Konseri camlarından izleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyularak oynanan horana alkışlarla eşlik ettiler.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Makedonya'dan getirilerek Artvin'de karantinaya alınan 270 Türk vatandaşı için moral amaçlı konseri düzenlendi. Makedonya' dan gelen ve sağlık tedbirleri kapsamında Çoruh Öğrenci Yurdu'nda karantina süreçlerini geçiren vatandaşlara moral vermek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak mini konser düzenledi. İftar sonrası düzenlenen etkinlikte, yöresel oyun havaları ve hareketli parçalara camlardan eşlik eden vatandaşlar doyasıya eğlendiler.

Sosyal mesafeli kuralına uyarak oynana horan büyük ilgi gördü

Gençlik merkezi görevlileri ellerine aldıkları dal parçasıyla, sosyal mesafe kuralına uyarak Artvin'e özgü Atabarı oyununu oynadı. Karantinada kalan vatandaşlarda hora alkışlar ve ellerine aldıkları Türk Bayrakları eşlik etti.

Artvin'de karantinada olan vatandaşlara konser sürprizi

Kaynak: İHA

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