Artvin'de karantina süreçleri tamamlanan 270 Türk vatandaşı mehteran eşliğinde memleketlerine...

Artvin'de karantina süreçleri tamamlanan 270 Türk vatandaşı mehteran eşliğinde memleketlerine uğurlandı Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Makedonya'dan önce havayolu ile Trabzon'a oradan da karayolu ile Artvin'de getirilerek karantinaya alınan 270 Türk vatandaşı bugün...