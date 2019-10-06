Artvin'de karakucak güreşleri heyecanı

06.10.2019 12:14

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Yusufeli Karakucak Güreşleri'nin 70'incisi başladı. Tribünleri dolduran izleyiciler de kıyasıya geçen güreşlere yoğun ilgi gösterdi.

Yusufeli Belediyesi tarafından organize edilen ve iki gün sürecek olan güreşlerin ilk gününde, minik ve yıldızlar kategorisinde toplam 107 güreşçi yarıştı. Türkiye'den farklı illerin yanı sıra Gürcistan ve Azerbaycan'dan gelen güreşçilerin mücadele ettiği Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri organizasyonunun ilk gününden galibiyetle ayrılan güreşçiler, yarın düzenlenecek final müsabakalarında er meydanına çıkacak. Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Genel Meclis Üyesi Furkan Çakmak'ın yanı sıra yaklaşık 5 bin civarında izleyicinin de takip ettiği etkinlik yarın gençler ve büyükler kategorisinde yapılacak güreşlerle sona erecek. Etkinlikte başarılı güreşçilere, toplamda 33 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Kaynak: DHA