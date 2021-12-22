Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, Borçka-Hopa karayolunu trafiğe kapadı.

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, Borçka-Hopa karayolunu trafiğe kapadı. Kapalı alan karayolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa karayolu trafiğe kapandı. Cankurtaran tüneli mevkide yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyruklar oluşunca, trafik aksadı. Yol güvenliğini sağlayan jandarma ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ilerlemesine yardımca oldu.

Yolda kalan bazı araç sürücüleri Karayolları ekiplerinin yardımıyla yada kendi imkanlarıyla araçlarına zincir takarak yola devam ederken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park ederek yolun açılmasını bekledi. Sürücüler bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle Cankurtaran tünelinin önemli hizmet verdiğini ifade ederken bağlantı yolarında giderilmesini istediler.

(İHA)

Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Artvin'de kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi

 SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Karabük'te eğitime kar tatili

Karabük'te eğitime kar tatili

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title