Artvin'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Artvin'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Artvin'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Murgul ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

MURGUL, ARTVİN (İHA) - Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Murgul ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada "Artvin ilimizin bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin il merkezi ve Murgul ilçemizde 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca il merkezi ve Murgul ilçemizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın, 22 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - ARTVİN

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