Artvin'de eğitime kar engeli

MURGUL, ARTVİN (AA) - Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Murgul ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri

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