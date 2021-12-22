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Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin'de eğitime kar engeli
AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

MURGUL, ARTVİN (AA) - Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Murgul ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

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