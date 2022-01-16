Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi - Haberler Spor
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Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Artvin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün oynanması planlanan Artvin Hopaspor-Kahta 2 Spor arasındaki 18. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün oynanması planlanan Artvin Hopaspor- Kahta 2 Spor arasındaki 18. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ile Kahta 2 Spor arasında oynanacak 18. hafta karşılaşması ertelendi. Saat 13.00'te Hopa ilçe Stadı'nda oynanması planlanan müsabakanın kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Ertelenen karşılaşmanın yeni tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. - ARTVİN

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Artvin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün oynanması planlanan Artvin Hopaspor-Kahta 2 Spor arasındaki 18. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

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