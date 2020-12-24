Artvin'de kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı
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Artvin'de kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı

24.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:11
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Artvin'de dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sonucu Ardanuç'ta 7, Arhavi'de 4, Şavşat'ta 11 ve Yusufeli'nde 7 olmak üzere toplam 29 köyün yolu kapandı.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. - ARTVİN

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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