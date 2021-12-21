Artvin'de kar yağışı etkili oluyor

ARTVİN (AA) - Artvin'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağışla cadde ve sokakların beyaza büründüğü kent merkezinde değişik yaş gruplarından insanlar kartopu oynayıp poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı.

Trafikte aksama yaşanmaması için Artvin Belediyesi ekiplerince ana cadde ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Öte yandan, Borçka-Hopa karayolu, Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin bölgede yürüttüğü kar temizleme çalışması sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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