Artvin'de kar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi
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Artvin'de kar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

Artvin'de il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime bir kez daha ara verildi.

12.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:02
Artvin'de kar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

'de il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime bir kez daha ara verildi.


Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde 13-14 Şubat 2020, Perşembe ve Cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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