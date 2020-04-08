Artvin'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü 1 yaralı Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alim Ay'ın kullandığı 08 DA 570 resmi plakalı kamyonet, Artvin- Ardanuç Karayolu Çayağzı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.

Kazada, şoför Ay hayatını kaybederken, araçta bulunan Selim Ay ise yaralandı.

Selim Ay 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Alim Ay'ın cesedi Ardanuç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alim Ay'ın Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı Ardanuç Orman işletme Müdürlüğü Şefliğinde şoför olarak görev yaptığı ve kaza yaptığı aracın kuruma ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA