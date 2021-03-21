Artvin'de kamyonet devrildi: 2 yaralı

Artvin'de virajı alamayan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Artvin'de virajı alamayan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Artvin-Şavşat Karayolun yaklaşık 40. Kilometresinde meydana gelen trafik kazasında Muhittin Güler'in Kullandığı 08 DC 163 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücüsü Güler ile bilirlikte araçta bulunan Yener Güler yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen kamyonetin karayolunun bir kısmını kapatması nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Okur