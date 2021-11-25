Artvin'de kadınlar şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yaptı - Haberler
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Artvin'de kadınlar şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Artvin'de kadınlar şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yaptı

Artvinli kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için önce lokma döküp sonra yürüyüş yaptı.

Artvinli kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için önce lokma döküp sonra yürüyüş yaptı. Yüzlerine maske takan kadınlar, düdük çalarak slogan attı.

Artvinli kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinliği kapsamında katledilen kadınlar için Halitpaşa Medyanı'nda bir araya gelerek lokma döktü. Lokma dökme etkinliğinin ardından basın açıklaması gerçekleştiren kadınlar, öldürülen kadınları temsilen beyaz maskeleri yüzlerine takarak düdükler çalıp şarkılar söyleyerek yürüdü. - ARTVİN

Artvin'de kadınlar şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yaptı

Artvin'de kadınlar şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yaptı

Artvin'de kadınlar şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yaptı

Artvin'de kadınlar şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yaptı

Artvin'de kadınlar şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yaptı

Artvin'de kadınlar şiddete karşı lokma dökülüp yürüyüş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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