Artvin'de kaçakçılık operasyonu
Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve 39 şişe içki ele geçirildi.
01.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:48
Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve 39 şişe içki ele geçirildi.
Hopa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hopa ilçesinin Liman Kavşağı mevkisinde durdurulan 53 plakalı araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1422 paket sigara ile 39 şişe içki yakalandı.
Olayla ilgili araçta bulunan H.B, L.B, M.R, R.T. ve N.G. hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA