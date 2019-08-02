Artvin'de kaçak sigara ve içki operasyonu

Artvin'de gümrük kaçağı 300 paket sigara, 100 paket tütün ve 10 litre içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma komutanlığınca, sarp sınır kapısında icra edilen faaliyette yabancı uyruklu Z.H (58) ve G.A'nın (58) yanında bulunan iki valizde arama yapıldı.

Aramada, valiz içerisinde gümrük kaçağı 300 paket sigara, 100 paket tütün ve 10 litre alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, kişilere 6 bin 620 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA