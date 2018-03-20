Artvin'de Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

Artvin'de 2 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ile 130 litre içki ele geçirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, il genelinde 13-20 Mart tarihleri arasında yaptığı 16 kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli markalarda toplam 2 bin 680 paket sigara ile 130 litre içki ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen gümrük kaçağı sigara ve içkilere el konulurken, olaylarla ilgili olarak 11 Gürcistan uyruklu vatandaşın da sınır dışı edildiği kaydedildi.