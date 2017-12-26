Artvin'de Kaçak Sigara ve İçki Ele Geçirildi
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, gümrük kaçağı 2 bin 700 paket sigara ile 194 litre içki ele geçirildi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, gümrük kaçağı 2 bin 700 paket sigara ile 194 litre içki ele geçirildi.
Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İ.B'ye ait depoda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 700 paket sigara ile 194 litre içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.