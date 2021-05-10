Artvin'de kablo ve rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
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Artvin'de kablo ve rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Artvin'de kablo ve rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'de haberleşme hattı kablosu ve rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Artvin'de haberleşme hattı kablosu ve rögar kapağı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesi Artvin-Erzurum kara yolu güzergahındaki 17 rögar kapağı ile 1800 metre uzunluğundaki haberleşme kablolarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışma sonucu hırsızlık zanlıları G.K. (20), U.Ö. (19), E.T. (19), H.E.Ş. (20) ve T.Ö. (21) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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