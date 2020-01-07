Artvin'de kablo hırsızlığı
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Artvin'de kablo hırsızlığı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Türk Telekom'a ait kablo çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

07.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26
Artvin'de kablo hırsızlığı

'in ilçesinde, 'a ait kablo çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin köyünde, Türk Telekom'a ait 300 metre kablonun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler, çaldıkları kabloları hurdacıya sattıkları belirlenen şüpheliler C.Y, T.Y. ve O.Y'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA
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