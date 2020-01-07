Artvin'de kablo hırsızlığı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Türk Telekom'a ait kablo çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Türk Telekom'a ait kablo çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Osmaniye köyünde, Türk Telekom'a ait 300 metre kablonun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Ekipler, çaldıkları kabloları hurdacıya sattıkları belirlenen şüpheliler C.Y, T.Y. ve O.Y'yi yakaladı.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.