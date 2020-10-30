Artvin'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi
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Artvin'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

30.10.2020 08:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:40
Artvin'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

Artvin'de bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 3 yıllığına ihale edilecek.

Artvin'de bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 3 yıllığına ihale edilecek.

Artvin Valiliği İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Artvin'in Şavşat ilçesinin Çermik köyü içindeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Alanı 205,71 hektar, tahmini bedeli 109 bin 478 lira olan sahanın ihalesi, 10 Kasım Salı günü saat 10.00'da Artvin İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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