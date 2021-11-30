Artvin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

ARTVİN (İHA) - Artvin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 558,9 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borçka ve Hopa ilçesinde H.Ö, İ,Ç ile Ü.A'nın ikametgahlarında ve araçlarında yaptığı aramada, toplam 558,9 gram kubar esrar ile 13,5 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ö, İ,Ç ile Ü.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ARTVİN

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