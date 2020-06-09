Artvin'de izinsiz kazıya 8 gözaltı ARTVİN'in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlen operasyonda, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ile tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen objeler ele geçirildi.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlen operasyonda, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ile tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen objeler ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Borçka'ya bağlı İbrikli köyünde izinsiz kazı yapanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarındaki aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA