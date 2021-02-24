Artvin'de istinat duvarı çöken bina tahliye edildi
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Artvin'de istinat duvarı çöken bina tahliye edildi

24.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:40
Artvin'de istinat duvarı çöken bina tahliye edildi

Artvin'in Borçka ilçesinde istinat duvarı çöken apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde istinat duvarı çöken apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeniyol Mahallesi Çoruh Caddesi'ndeki bir inşaatın temel kazısı esnasında 52 hanenin bulunduğu 14 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yıkılan duvar ve kayan toprak nedeniyle alanda kazı yapan iş makinesinin bir kısmı toprak altında kaldı. İş makinesi operatörü, yara almadan kurtuldu.

Olay sonrası tedbir amaçlı bina tahliye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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