Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

AA, Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

BORÇKA, ARTVİN (AA) - Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Kent merkezi ve Borçka ilçesindeki 2 iş yerinde yaşanan hırsızlıklar üzerine Artvin Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi soruşturma başlattı.

Teknik takibin ardından hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen A.Y. (28), R.Y. (42), T.Y. (42) ve H.Ş. (30) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve H.Ş. tutuklandı, R.Y. ve T.Y. ise serbest bırakıldı.???????

AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

Borçka, Artvin, JASAT, Güncel, Haberler

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